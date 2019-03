Hellevoeter Duncan Laurence zingt Arcade op songfestival

Singer-songwriter Duncan Laurence uit Hellevoetsluis vertegenwoordigt Nederland met het nummer Arcade op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De singer-songwriter, die Arcade zelf ook geschreven heeft, maakte dit zojuist bekend in De Wereld Draait Door.

Duncan Laurence zegt over dat nummer Arcade een verhaal is over de zoektocht naar de liefde van je leven: “De inspiratie vond ik in het verhaal van een dierbare die op jonge leeftijd is gestorven. De song die toen ontstond doopte ik tot Arcade - de woorden en akkoorden kwamen als vanzelf, vanuit het hart."

De singer-songwriter heeft na Arcade veel songs geschreven, maar Arcade bleeft speciaal voor hem: "Natuurlijk was ik al jaren bezig, toch voelt Arcade voor mij als de start van mijn carrière. Met Arcade heb ik een advies voor mezelf en hopelijk ook voor anderen gecreëerd. Een levensles: je eigen geluk bepaal je zelf.”

De zanger focust zich de komende periode op het perfectioneren van de songfestivalact. Dit doet hij samen met zijn creatieve team, bestaande uit onder anderen Hans Pannecoucke (regie), Ignace d’Haese (licht) en Ilse DeLange.

Op donderdag 16 mei staat Duncan Laurence in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv.