Kleine man overvalt Zeeman in Dordrecht foto : ZHZ Actueel

In Dordrecht is donderdagavond rond 8 uur een vestiging van Zeeman overvallen. Dat gebeurde in het winkelcentrum aan het Van Eesterenplein.

Niemand raakte gewond. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De politie heeft een signalement verspreid van zeker 1 dader. Het zou gaan om een man die klein van stuk is.