66 minuten geen metro's, trams en bussen in Rotterdam

Het personeel van openbaar vervoerbedrijven in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag legt maandagochtend 18 maart het werk voor 66 minuten neer. Dat melden vakbonden CNV, FNV en VCP. De actie maakt onderdeel uit van een landelijke actiedag voor een goed pensioen. Ook in andere sectoren wordt het werk volgens de bonden neergelegd.

De vakbonden eisen dat de stijging van de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Om die reden wordt 18 maart 66 minuten lang gestaakt, vanaf 's ochtends 06:00 uur. Trams, bussen en metro's die voor die tijd op de dienstregeling staan, worden geschrapt.

"Mensen die normaal vroeg vertrekken, zijn op maandag 18 maart later op hun werk", zegt Eric Vermeulen van FNV Stadsvervoer. "Maar we doen dit om te voorkomen dat we straks allemaal aanzienlijk langer moeten doorwerken. Dit gaat iedereen aan en we hopen dan ook op begrip van het publiek en de reizigers."

Andere sectoren

Volgens de bonden wordt ook in de haven van Rotterdam gestaakt. In de bouw, metaal en schoonmaak wordt zelfs opgeroepen tot een staking van 24 uur. De actievoerders komen op de actiedag op tien plekken in het land bijeen, waaronder in Rotterdam.

De vakbonden van de politie, brandweer, ambulance en douane voeren op 18 maart een estafetteactie. Voertuigen van deze hulpdiensten rijden dan met een snelheid van 66 kilometer per uur vanuit de buitengebieden naar Den Haag, waar om 15:00 uur een afsluitende demonstratie op het Malieveld wordt georganiseerd. Het 'stokje' wordt overgedragen op de grenzen van de regionale eenheden aan het volgende korps.

De actievoerders willen naast het bevriezen van de AOW-leeftijd ook een indexatie van de pensioenen en het verruimen van de pensioenmogelijkheden voor zelfstandigen en flexwerkers.