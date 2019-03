Intertoys verder in afgeslankte vorm

Speelgoedwinkelketen Intertoys maakt een doorstart. De curatoren hebben een overeenkomst getekend met het Portugese Green Swan, waardoor 1000 tot 1500 werknemers hun baan houden.

Het exacte aantal winkels dat een doorstart kan maken en het aantal medewerkers dat kan blijven na de doorstart wordt de komende weken duidelijk. Het is in ieder geval zeker dat 91 winkels van Intertoys half mei sluiten. Zaterdag wordt bekend welke winkels dat zijn.

De keten heeft meer dan driehonderd winkels in Nederland en België. Intertoys heeft zo'n veertig vestigingen in de regio, waarvan elf in Rotterdam, drie in Dordrecht en drie in Spijkenisse. Ook heeft het bedrijf meer dan honderd franchisenemers in Nederland. In totaal werken meer dan 3200 mensen bij Intertoys.