Raggen ondanks chemo Pierre van Duijl, Bob Fosko, Ryanne van Dorst en Frederique Spigt

Poppodium Rotown in Rotterdam was donderdagavond het toneel voor een bijzonder concert van de band De Raggende Manne. Zanger Bob Fosko, bij wie begin dit jaar slokdarmkanker is geconstateerd, stond op het podium met 'hulpzangers' Ryanne van Dorst, Frederique Spigt en Pierre van Duijl.

Fosko ondergaat momenteel chemotherapie, maar dat is voor hem geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. De ziekte valt samen met het begin van hun tour, ter gelegenheid van een nieuw album. Omdat het repertoire van de Raggende Manne veel van zijn stem vraagt, ging hij op zoek naar hulpzangers om toch te kunnen optreden. Zo wordt hij in elke stad vergezeld door andere mensen. Ankervrouw Dat Fosko met Frederique op het podium staat, is voor hem niet meer dan logisch. "Frederique en ik kennen elkaar al heel lang", zegt Fosko. "Ze is mijn ankervrouw in Rotterdam." Ook Pierre kent hij al lang. Dat geldt niet voor Ryanne, maar volgens Fosko past zij prima bij de groep. "Het heeft te maken met vrije geesten, die herken je op een afstand. Het zijn mensen die hun eigen gang gaan, die willen doen waar ze zin in hebben en die niet bang zijn", zegt Fosko. "Je moet niet te pietepeuterig zijn om met de Raggende Manne op het podium te staan. En dat gevoel zat onmiddellijk goed bij Ryanne." Ryanne van Dorst kende Bob nog niet persoonlijk, zijn nummers wel. "Dit is de eerste keer dat ik hem ontmoet. Ik ben ooit een jonge alto geweest en opgegroeid met het werk van De Raggende Manne. Dat werd vaak gedraaid." Ook op andere plekken waar de Raggende Manne de komende tijd optreden, wordt Bob Fosko vergezeld door hulpzangers.