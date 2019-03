Politie grijpt auto-inbrekers Hendrik-Ido-Ambacht in de kraag

De politie in Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee inbrekers opgepakt. Een omwonende van de Heerenhof betrapte het tweetal toen ze een auto openbraken.

De inbrekers, een 25-jarige man uit Rotterdam en zijn leeftijdsgenoot uit Breda, sloegen in een auto op de vlucht in de richting van de Krommeweg. In de buurt werd al extra gesurveilleerd door de politie, omdat de laatste tijd vaker auto-inbraken zijn in Hendrik-Ido-Ambacht. Zij zetten de wagen aan de kant.

Het signalement van de mannen bleek te kloppen. Ze zijn opgepakt en overgebracht naar het cellencomplex in Dordrecht. Een van de verdachten had een aantal autosleutels, een uitleesapparaat en handschoenen bij zich. De recherche doet verder onderzoek.

Airbags

In Hendrik-Ido-Ambacht is de afgelopen maanden meerdere keren ingebroken in auto's. Woensdag werd uit minimaal drie wagens airbags gestolen. Eind januari werd ingebroken in zeker zeventien auto's.