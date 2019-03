Deel dit artikel:













Man van dak gehaald in Rotterdam-Pendrecht Foto: ANP / Bert Maat

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 40-jarige Rotterdammer opgepakt, die mogelijk van plan was in te breken op een bouwterrein in Rotterdam-Pendrecht. De man verstopte zich voor de politie op het dak van een pand aan de Wagenbergstraat.

Een getuige meldde rond 02:00 uur dat een man met een witte muts op de fiets bij het bouwterrein aankwam en over het hek klom. De politie heeft vervolgens het terrein afgezet en is met behulp van een politiehond op zoek gegaan naar de verdachte. In eerste instantie was de zoektocht zonder resultaat, maar bij een tweede poging bleek de man zich te hebben verstopt op het dak van een naastgelegen pand. De brandweer schoot de politie te hulp en heeft de Rotterdammer naar beneden gehaald. De man bleek inbrekersgereedschap bij zich te hebben. In de straat zelf zijn nog geen sporen van inbraak aangetroffen. De fiets waarop de man reed, is vermoedelijk wel van diefstal afkomstig. Hij zit vast.