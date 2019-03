Brian Pinas te gast in FC Rijnmond

Voormalig Feyenoord, Excelsior en FC Dordrecht-speler Brian Pinas is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De ex-voetballer schuift aan bij presentator Bart Nolles, Ruud van Os en analist Geert den Ouden.

Pinas is momenteel werkzaam in de Feyenoord Academy als trainer van de Onder 13. Ook is hij veelvuldig te zien als analist rond wedstrijden van Feyenoord op Feyenoord TV.

De heren aan tafel blikken vooruit op het komende voetbalweekend met onder meer Vitesse-Feyenoord, VVV - Excelsior, FC Eindhoven - Sparta en Telstar - FC Dordrecht.

FC Rijnmond begint vrijdagmiddag om 17:20 en wordt daarna ieder uur herhaald.