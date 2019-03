Vrouwelijke straatnaambordjes, een ode aan heldinnen van de toekomst en discussies over de positie van de vrouw. Op verschillende manieren wordt in de regio vrijdag Internationale Vrouwendag gevierd. "Het is een feest dat vrouwen zo in beweging zijn."

Op 8 maart wordt jaarlijks wereldwijd aandacht gevraagd om de positie van de vrouw te verbeteren. De Rotterdamse zangeressen Sanne Monster en Joyce van der Niet brengen daarom op deze Internationale Vrouwendag een speciaal nummer uit: 'De belofte van een vrouw'.

Het nummer is een ode aan de heldinnen van de toekomst. Hoewel de positie van vrouwen in Nederland een stuk beter is dan op veel andere plekken in de wereld, vindt het duo het een belangrijk onderwerp. Joyce: "Ook in Nederland mag er aandacht voor zijn. Er zijn vooroordelen en onbewuste verschillen en daar willen wij aandacht aan geven. Dat willen we doen op een positieve manier."

Handelingsonbekwaam



In Dordrecht is de aftrap van Internationale Vrouwendag op het Stadskantoor. Onder meer het Platform Vrouwen Kunnen Alles (VKA) is betrokken bij allerlei activiteiten die plaatsvinden. Zo wordt een wandeling gemaakt langs huizen van bekende vrouwelijke Dordtenaren. Ook worden er straatnaamborden met vrouwelijke namen erop overhandigd en worden Wikipediapagina's voor vrouwelijke activisten aangemaakt.

"Vrouwendag is een feest! Het is zo mooi dat vrouwen in beweging zijn," zegt een van de aanwezige vrouwen. "Vergeet niet dat we tot 1956 nog handelingsonbekwaam waren. En kijk eens waar we nu staan!"

Mannenbolwerk



Internationale Vrouwendag is belangrijk, stellen de aanwezigen. "We worden minder gewaardeerd," zegt een van hen. "Dat zit 'm in de beloning voor werk, maar er worden ook tegenwoordig nog vrouwen onderdrukt."

"Onderschat het mannenbolwerk niet. De macht is altijd het moeilijkste te doorbreken. Daar moeten vrouwen zich invechten en extra hun best voor doen."

Minister van Engelshoven bracht vrijdag een lijst naar buiten met grote bedrijven met weinig vrouwen in de top. In de wet staat een streefcijfer van 30 procent vrouwen in topfuncties, maar onder meer regionale bedrijven als Coolblue, Van Oord en IHC halen dat aantal niet.