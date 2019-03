Rotterdam zet vogels in tegen overlastgevende rups

Rotterdam zet de koolmees in tegen de eikenprocessierups en onderzoekt of ook de vleermuis mogelijk een rol kan spelen als natuurlijke bestrijder.



De koolmees houdt wel van een sappige eikenprocessierups. Van de brandharen die bij mensen en dieren allergische reacties geven, heeft de mees weinig last. "Ze vegen de rupsjes even langs een takje en dan zijn de meeste haren weg", zegt Ronald Loch. De bomenspecialist van de gemeente Rotterdam heeft een vogelhuisje bij zich. Het is door Rotterdamse schoolkinderen gemaakt van resthout uit Rotterdam. De mezenkasten worden opgehangen in de buurt van eikenbomen waar eikenprocessierupsen overlast geven.



Bewezen rupsenbestrijders



"Met het ophangen van de nestkastjes willen we de koolmees als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups gaan gebruiken." Op andere plekken in het land is volgens Loch al bewezen dat de overlast dan afneemt.

Vleermuizen



Loch is in gesprek met Bureau Stadsnatuur Rotterdam om te kijken of er ook nestkasten kunnen worden opgehangen voor vleermuizensoorten die eikenprocessievlinders eten. Dan zouden kinderen die nestkastjes weer kunnen maken: "Misschien lukt dat dit jaar niet meer, maar anders is het gewoon voor volgend jaar. "