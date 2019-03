Rijstroken op A16 weer open na ongeluk met meerdere auto's

Op de A16 richting Rotterdam waren sinds vrijdagochtend meerdere rijbanen afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk-Noord en knooppunt Terbregseplein. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Eén persoon zou bekneld hebben gezeten in een auto die op zijn kant lag, meldde een woordvoerder van de brandweer.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook is niet duidelijk of er nog meer gewonden zijn. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook is er een traumahelikopter geland op de rijbanen. De helikopter is rond het middaguur weer vertrokken.

Drie rijstroken waren door het ongeluk een tijdje afgesloten. Verkeer kon omrijden via de A15 en A4. Inmiddels is de weg weer vrij.