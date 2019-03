Al in de stemming?

Chris Natuurlijk brengt je zaterdagochtend vast in de stemming voor de Nationale Week Zonder Vlees die niet voor koolmezen is bestemd.........

Maandag begint de Nationale Week Zonder Vlees. De lachende derde? Dat is het varken. Chris Natuurlijk gaat kijken bij Het lachende varken , één van de oudste vegetarische restaurants van Rotterdam.

Niet voor koolmezen

Koolmezen moeten maar niet vegetarisch worden. Want met het eten van lekkere, sappige eikenprocessierupsen helpen zij Rotterdam. Door het plaatsen van nestkastjes voor mezen in de buurt van besmette eiken, hoopt Rotterdam iets te doen tegen de overlast van de eikenprocessierups.

Aap op schoenen

Als we wat meer leven met de natuur, zoals oermensen dat deden, kunnen we dan gezond oud worden? Journalist René Brant onderzoekt het in zijn boek Aap op schoenen met een buikje. In Chris Natuurlijk komt hij vertellen hoe hij zelf tijdens een expeditie, ervaring heeft opgedaan als "oermens".

Een vers kopje thee