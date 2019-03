VIDEO: 'Duncan liet zijn zangkunsten op school al horen'

Apetrots zijn ze op de Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis. Hún oud-leerling Duncan Laurence heeft met het nummer Arcade een kans op de overwinning op het Eurovisie Songfestival. "Het moet goed komen, ik denk minimaal tweede plek!"

Totaal verrast door zijn ijzersterke nummer, dat donderdag bekend werd gemaakt , zijn ze niet. Brian de Boer, zijn voormalig leraar Engels en drama, herinnert zich nog open podia die op de school werden gehouden. "Een aantal jaar geleden heeft hij daaraan meegedaan met een groepsoptreden."

"Het was eigenlijk een knipoog naar de toekomst, want dat was hetzelfde nummer dat de coaches van The Voice dat jaar zongen als groepsnummer." De doorbraak van singer-songwriter Duncan volgde enkele jaren later toen hij zelf meedeed aan The Voice of Holland.

Het optreden van Duncan tijdens de schoolavond is te zien in het onderstaande filmpje.



"Hij was een rustige jongen, maar wel met veel discipline," zegt leraar Brian. "Dat heb je denk ik ook wel nodig om groot te worden in de muziekwereld."

De oud-leraar kijkt met vertrouwen naar het optreden van Duncan voor het Europese publiek. "Het moet goed komen. Ik denk minimaal een tweede plek!"

Ook leerling Jasmijn heeft bewondering voor het nummer. "Ik vind het een heel leuk nummer en hoop dat hij het goed gaat doen op het songfestival."

In de aanloop naar het Eurovisie Songfestival wordt een documentaire uitgezonden over Duncan, waarin ook zijn school een rol speelt. Afgelopen week zijn er opnamen geweest. De documentaire zal enkele dagen voor het songfestival worden uitgezonden op NPO 3.