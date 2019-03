Deel dit artikel:













Provincie eist aanvullende verbeteringen van Qbuzz Foto: Rick Huijzer

QBuzz moet meer doen om het busvervoer in de Drechtsteden en de gemeenten Molenlanden en Gorinchem te verbeteren. Dat eist de provincie. Sinds Qbuzz in december het busvervoer in dat gebied overnam van Arriva, zijn er veel problemen.

Zowel reizigers al chauffeurs mopperen. De busmaatschappij nam begin dit jaar al maatregelen om de knelpunten in het ov te verbeteren, maar deze hebben volgens de Provincie Zuid-Holland nog niet geleid tot het gewenste resultaat.

Lees ook: Qbuzz neemt maatregelen om openbaar vervoer te verbeteren Op lijnen van en naar Utrecht en Rotterdam rijden vooral in de spits bussen niet op tijd. Ook op ICT-gebied zijn nog steeds problemen. De provincie vraagt Qbuzz om die reden om aanvullende maatregelen te nemen. Verbeteringen Vanaf 31 maart voert Qbuzz wijzigingen in de dienstregeling door. Zo worden rijtijden aangepast, gaan bepaalde lijnen een andere route rijden of wordt een extra lijn in het leven geroepen. Meer informatie over de dienstregeling komt op de website van Qbuzz te staan. De provincie blijft in de gaten houden of de aanpassingen het gewenste effect hebben. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt Qbuzz hier opnieuw op aangesproken.