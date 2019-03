Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Persconferentie rondom Vitesse-Feyenoord Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord maakt zich op voor de uitwedstrijd van aanstaande zondag tegen Vitesse. Maar deze week gebeurde er nog meer bij de Rotterdamse club, want vanaf komend seizoen is Jaap Stam de nieuwe hoofdtrainer in De Kuip. Giovanni van Bronckhorst schuift deze vrijdag gewoon nog aan bij de wekelijkse persconferentie.

De persbabbel over Vitesse-Feyenoord start rond 14:00 uur en is te volgen via de onderstaande liveblog. Vitesse-Feyenoord begint zondagmiddag om 14:30 uur in het Gelredome. Dat duel is natuurlijk live te volgen in Radio Rijnmond Sport met het commentaar van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.