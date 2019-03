Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gemeente Rotterdam verplaatst en verlaagt metershoge brievenbus Voor de te hoge brievenbus had je een trap nodig.

Omwonenden van de Middenhagen in Rotterdam-IJsselmonde kunnen weer zonder problemen brieven op de post doen. Een brievenbus op de hoek van de Notenhagen en Middenhagen hing op maar liefst twee meter hoogte, maar daar is vrijdagochtend verandering in gekomen.

"Voor kinderen, voor mensen in een rolstoel, of gewoon voor mensen die niet zo lang zijn, is dit niet te doen", zei Anita Haveman vorige week. Zij twitterde toen een foto van de hoge brievenbus.

"We gaan het onmiddellijk herstellen", zegt Peter van Druten van de gemeente Rotterdam vrijdagochtend. Volgens hem wordt momenteel hard gewerkt om de hele wijk te verfraaien. "Het riool wordt vervangen, de wijk wordt opgehoogd, er wordt nieuwe bestrating aangebracht en aan de tuinen wordt van alles aangepast", zegt Van Druten. "Er wordt zo hard gewerkt, dat dit dan een kleine misser is. Het is een samenloop van omstandigheden." De gemeente Rotterdam heeft de bus vrijdagochtend verplaatst en verlaagd. Hij staat nu verderop op het plein, waar de brievenbus voorheen ook stond.

Lees ook: Metershoge brievenbus in Rotterdam