Rijnmond Staat Stil bij Chris van Dintereren Chris van Dinteren en zijn grootste hits

We stappen in een tijdmachine en reizen naar de dagen van de stomme film, de 78-toerenplaat en radio als opkomend medium. We belanden bij een man die destijds succesvol was in het vaderlandse amusement, maar nu een grote onbekende is: Chris van Dinteren.

De Rotterdammer maakte muziek bij geluidloze films, begeleidde talloze artiesten en schreef liedjes die door een bonte verzameling aan zangers en zangeressen op de plaat is gezet. Zoals Louis en Heintje Davids. De tijd verglijdt. Wat is er onderweg gebeurd, dat Chris van Dinteren niet direct bij iedereen een lampje doet branden? Kleinzoon Adriaan van 't Wout weet het antwoord. Hij is niet alleen de kleinzoon van Chris, hij trad ook in zijn voetsporen. Dertig jaar lang was hij altviolist in het Radio Philharmonisch Orkest. Na zijn pensionering heeft hij zich verdiept in het leven van zijn zo

goed als vergeten opa. Dat heeft geleid tot een soort levensschets op papier. Mede aan de hand van die schets is Roland Vonk samen met Adriaan langs het leven van Chris van Dinteren gegaan. Fragmenten Het gesprek heeft Roland aangekleed met oude muziekfragmenten. Hier en daar hoort u Chris een zanger begeleiden aan de piano, op andere

plekken staat hij voor het begeleidende orkest, en er zijn fragmenten

van liedjes waarvoor Van Dinteren de muziek schreef. De les van deze Rijnmond Staat Stil? Je kan het zien als een bevestiging van hoe vergankelijk roem is, en hoe tijdsgebonden amusement is.

Je kunt dan wel avond aan avond voor duizenden mensen optreden en je

liedjes opgenomen zien worden door allerlei groten uit het vak, goede

kans dat honderd jaar verder nog maar een enkeling weet wie je was.