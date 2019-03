Van Bronckhorst: 'Vermeer fit, Vilhena twijfelgeval'

Feyenoord kan zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse zo goed als zeker weer een beroep doen op keeper Kenneth Vermeer. De doelman viel tegen FC Emmen uit, maar is weer voldoende hersteld. Tonny Vilhena en Yassin Ayoub zijn twijfelgevallen, zo gaf trainer Giovanni van Bronckhorst aan op de persconferentie.

De Nederlands international trainde als enige niet volop mee met de groep. ''Het is de eerste keer in jaren dat Tonny Vilhena iets heeft. Hij heeft nog niet voluit mee kunnen doen. Vilhena is nog 'binnen'. Het zal een late 'call' worden'', aldus 'Gio'.

Stam

Van Bronckhorst had het op de persconferentie uiteraard ook over zijn opvolger Jaap Stam. "Ik ben heel goed met hem. Heb jarenlang tegen en met hem gespeeld. Ik wens hem alle succes met Feyenoord voor volgend seizoen. Hij heeft een robuust karakter, no-nonsense. Hij stond altijd zijn mannetje op het veld. Ik denk dat Stam dit over kan brengen op een groep. Vaak zie je dat trainers de eigenschappen meenemen die hij als trainer had. Dat is ook bij Stam."

'Gio' begon aan zijn klus bij Feyenoord zonder ervaring als trainer. Stam heeft als trainer iets meer ervaring en heeft net als Van Bronckhorst wel in de wereldtop gevoetbald. ''Natuurlijk heb je als speler ervaring in de top. Dat geldt ook voor Stam. Werken in de top als trainer is wel anders. Maar ik denk dat Stam nu die ervaring ook gaat krijgen. Met Reading heeft hij al een mooie ervaring in de Championship. Ik denk dat ik nog wel met Stam ga zitten voordat hij bij Feyenoord gaat werken."