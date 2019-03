Deze acht winkels van Intertoys in de regio gaan dicht

Intertoys sluit acht van de ongeveer veertig winkels in de regio. Dat heeft de speelgoedketen vrijdag bekendgemaakt. In totaal gaan 91 winkels dicht.

De sluiting geldt voor drie filialen in Rotterdam: de Zwart Janstraat, de Groene Hilledijk en de Siciliëboulevard. Ook vestigingen in Spijkenisse (Noordpassage), Hendrik-Ido-Ambacht (De Schoof), Brielle (Nobelstraat), Hellevoetsluis (De Struytse Hoek) en Barendrecht (Middenbaan) gaan dicht. De filialen sluiten per half mei. Zaterdag start daar de uitverkoop.

Vrijdagochtend werd bekend dat de speelgoedketen een doorstart maakt. De curatoren hebben een overeenkomst getekend met het Portugese Green Swan, waardoor 1000 tot 1500 werknemers hun baan houden. In totaal werken meer dan 3200 mensen bij Intertoys.