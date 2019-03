Jarig winkelcentrum is leerzame plek voor autistische Remco

Groot feest deze zaterdag in Keizerswaard. Het Rotterdamse winkelcentrum bestaat een halve eeuw en dat wordt gevierd met een taart van vijftig meter en een optreden van Xander de Buisonjé. Ook voor Remco (17) die autisme heeft, is het ongetwijfeld een vrolijke dag. Voor hem is het winkelcentrum een belangrijke plek.

"Remco, wil je voor mij dit boek halen bij boekhandel Van Rietschoten?", vraagt lerares Priscilla Houwen van VSO Heerenwaard. Remco noteert de bestelling direct op zijn laptop. Even later belandt de scholier tijdens zijn vaste boodschappenronde bij gymleraar Erik Lagraauw. Die wil een gezonde lunch: kwark, peer, appel en muesli.

Onrust

Gewapend met zijn boodschappenwagentje loopt Remco van zijn middelbare school voor speciaal onderwijs naar het naastgelegen winkelcentrum Keizerswaard. Een leuk rondje voor Remco, die in het verleden moeite had met zijn pauze. Dat was voor hem moeilijk op te vullen tijd met onrust tot gevolg. De boodschappenrondes op donderdag en vrijdag bieden nu uitkomst.

De boodschappenservice is niet alleen handig, maar ook leerzaam. Teamleider Gitta Nagel legt uit: "Remco moet een ronde doen langs de leerkrachten, wat goed is voor zijn sociale vaardigheden. Hij neemt de bestellingen op, moet daarna zijn weg zien te vinden in het winkelcentrum en met de juiste spullen weer terugkomen. Ondertussen let hij erop of hij de juiste bedragen terugkrijgt en oefent hij ook in de winkel zijn sociale vaardigheden. Handig voor de docenten en vooral heel nuttig voor hem."

Vullen elkaar aan



In het jarige Keizerswaard zijn Remco en de andere leerlingen graag geziene gasten. Boekhandelaar Gert-Jan van Rietschoten: "Het past helemaal bij het sociale karakter van Winkelcentrum Keizerswaard. We hebben hier veel vaste klanten die we bij naam en toenaam kennen. De leerlingen zijn daar zeker ook onderdeel van."

Hij ziet Remco met een glimlach komen. "Zo, jij hebt je goed voorbereid", zegt Van Rietschoten als de bestelling vlekkeloos wordt geplaatst. "Ik vind het leuk. Wij zijn hier niet alleen voor de commercie, denk ik. Alhoewel ik ook klanten heb die met stapels boeken de deur weer uitgaan. Het vult elkaar aan, het is een mooi geheel op die manier."

Peer, appels, banaan

Het gaat zelfs zover, dat de school eind jaren negentig bewust koos voor een plek naast het winkelcentrum. Beter leermateriaal op vijftig meter afstand kun je je niet wensen, was de gedachte. Andersom vergaderen de winkeliers regelmatig in het schoolgebouw. Beide partijen zijn blij met de band die er is.

Ondertussen heeft Remco zijn wagentje vol. Hij somt op: "Peren, appels, banaan, kwark, krokante muesli, ik denk dat ik alles heb." Dat betekent dat hij terug kan naar school, waar ongetwijfeld blije gezichten op hem wachten.