Internationale Vrouwendag: vier dingen die je niet mag missen (ook niet als man)

Het is vrijdag Internationale Vrouwendag, bij uitstek dé dag om bewustzijn te creëren over de positie en emancipatie van de vrouw. En daarom worden er dit weekend in de hele regio activiteiten georganiseerd. Wij nemen de belangrijkste en opvallendste met je door.

1. Slutwalk

Het is weliswaar ná Internationale Vrouwendag, maar dat maakt het niet minder belangrijk: zaterdag is er een Slutwalk, een mars tegen seksueel geweld, catcalling en victim blaming.

De termen vliegen je hier om de oren. Catcalling is het naroepen en nafluiten van vrouwen. 94 procent geeft in een enquête van de gemeente Rotterdam aan dat ze last hebben van intimidatie op straat, zoals sissen, achternalopen en beledigen. Victim blaming is dat de schuld door de dader bij het slachtoffer wordt neergelegd.

De Slutwalk start zaterdag om 14:00 uur bij station Rotterdam Centraal. Voorafgaand wordt een workshop ‘spandoeken maken’ gegeven.

2. Verkiezing 'Vrouw van het Jaar'

Wie zou dat nou niet willen zijn? Vanavond mag de winnaar van de 'Vrouw van het Jaar'-verkiezing zich in het Huis der Zotheid gelukkig prijzen. Verder zijn er verschillende lezingen te volgen en wordt het feestelijk afgesloten met een borrel.

In Theater Koningshof in Maassluis wordt eenzelfde soort avond gehouden als in Rotterdam. Stichtingen als Amnesty International en VluchtelingenWerk slaan de handen ineen om de vrouw te eren.

3. Blinde vlekken zoeken met Harriët Duurvoort

Tegelijk met Internationale Vrouwendag gaat Rotterdam Arminius opzoek naar de blinde vlekken van (vrouwen)emancipatie. Journaliste Harriët Duurvoort (columniste De Volkskrant) is vrijdagavond de moderator en zal pleiten voor meer afhankelijkheid. Dat is opvallend, want de meeste vrouwen strijden juist voor een onafhankelijke positie. Ze zal het gesprek voeren aan de hand van drie gasten. Nieuwsgierig geworden? Hier zijn de gasten terug te vinden.

4. Dansen in WORM