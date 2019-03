Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee aanhoudingen na vondst harddrugs en stroomstootwapen in Rotterdam-Zuidwijk Een van de gevonden zakjes in de woning in Rotterdam-Zuidwijk. Foto: Politie

In een woning aan de Bronkhorst in Rotterdam-Zuidwijk zijn donderdagavond twee mannen aangehouden, omdat ze vermoedelijk handelden in drugs. In de woning werden naast harddrugs ook een stroomstootwapen en een geldtelmachine gevonden.

De verdachten zijn een 41-jarige Rotterdammer en een 50-jarige man. Zij blijven voorlopig vastzitten. De gevonden drugs zijn in beslag genomen. Agenten namen een kijkje bij de woning, omdat er sterke aanwijzingen waren dat er gedeald werd. In een keukenkastje en na fouillering van de mannen werden harddrugs gevonden. De gemeente Rotterdam bekijkt of de woning voor drie maanden gesloten zal worden. Onlangs werden in hetzelfde stratenblok nog twee hennepkwekerijen opgerold.