Drugsvondst door alerte pakketbezorger Rotterdam

In de Spaanse Polder in Rotterdam is vrijdagochtend een partij drugs onderschept dankzij een oplettende koerier. De man moest bij een bedrijf dozen afleveren en vertrouwde dit niet.

De bezorger belde daarom de politie. Die vond in de dozen zakjes met poeder en brokken, mogelijk van verdovende middelen. De partij wordt nu onderzocht. Ook onderzoekt de politie wie de afzender is van de drugs.