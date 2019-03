'Gewaagd' en 'seksueel expliciet' toneelstuk naar theater in Dordrecht

Zij die het theaterstuk Turks Fruit, op dit moment op tournee in Nederland, al hebben gezien spreken van 'gewaagde' toestanden. Het toneelstuk, gebaseerd op de vijftig jaar geleden verschenen bestseller Turks Fruit, is vrijdagavond te zien in Dordrecht. Het boek deed destijds vanwege een expliciet seksueel karakter veel stof opwaaien. Het toneelstuk doet dat ook.

Turks Fruit vertelt over de stormachtige liefde van beeldhouwer Erik en zijn grote liefde en muze; de roodharige Olga, meldt de producent. Olga, in de bloei van haar leven, wordt ernstig ziek. "Vijftig jaar na het verschijnen van het boek "heeft Wolkers’ ultieme liefdesverhaal nog niets aan universele kracht en ontroering ingeboet."

Recensenten zijn lyrisch over het stuk. NRC Handelsblad noemde het stuk 'fris en gewaagd', Parool vindt de voorstelling 'verrassend en ontroerend.' Andere recensenten reppen over een 'sensueel' en 'opwindend' stuk.

Op 27 maart is het stuk ook te zien in Theater de Stoep in Spijkenisse. Op 23 mei, als de tournee er bijna op zit, wordt het stuk ook in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen opgevoerd.

