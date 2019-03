Rotterdamse drugsbendeleden moeten zes jaar zitten

Drie mannen uit Rotterdam zijn in Den Bosch veroordeeld voor handel in cocaïne. De drie moeten zes jaar de gevangenis in. Ze zaten bij een bende van acht mannen. De hoofdverdachte, een man uit St. Willebrord, kreeg acht jaar cel.

De bende werd in 2017 in Scheveningen opgepakt bij een undercoveractie van de politie. Agenten deden zich voor als kopers die vijftig kilo cocaïne wilde kopen. De lading had een straatwaarde van ruim één miljoen euro. Bij een van de Rotterdammers thuis werd vervolgens 30 kilo cocaïne gevonden, bijna drie ton cash en een complete drugsadministratie.

Verborgen ruimtes en testhuizen

De man zei dat hij op de spullen paste voor een kennis. Volgens justitie ging de drugsbende professioneel te werk. De dealers hadden onder meer de beschikking over auto's met verborgen ruimtes, testhuizen en zogeheten PGP-telefoons, waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd.

De veroordeelde Rotterdammers zijn 42, 45 en 50 jaar. Een 48-jarige man uit Den Haag die de drugs aanvoerde en het geld wegbracht, moet 4,5 jaar de cel in. De rechter in Den Bosch legde zwaardere straffen op dan justitie had geëist, omdat er sprake was van grootschalige drugshandel.