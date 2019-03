Rekenkamer Rotterdam: document Visser houdt status geheim

De presentatie die de voormalige Rotterdamse wethouder Adriaan Visser recent liet lekken naar de pers is en blijft geheim. Dat zegt directeur Paul Hofstra van de Rotterdamse Rekenkamer.

De volledige presentatie van 23 juni 2009 had en heeft het predikaat geheim. Dat betekent volgens Hofstra dat elk document dat een afgeleide is van de presentatie ook geheim blijft.

Een extern onderzoek op verzoek van het Rotterdams college concludeerde afgelopen week dat de status geheim van de 'korte versie' van de presentatie was afgehaald. Volgens de Rekenkamer ontbreekt hiervoor echter een formeel collegebesluit.



Ook schrijft Hofstra in een verklaring dat hij teleurgesteld is dat het college - ondanks herhaalde verzoeken - niet alle documenten van het dossier Schiekadeblok heeft gegeven. Inmiddels heeft de Rekenkamer die ontbrekende stukken wel ingezien. Ze bevestigen of versterken volgens Hofstra eerdere conclusies.Het Rotterdams college besloot eerder deze week om vanwege de uitkomst van het externe onderzoek geen aangifte te doen tegen Adriaan Visser. De oppositiepartijen in de gemeenteraad deden donderdag alsnog aangifte.

De Rekenkamer Rotterdam heeft de bevindingen in overleg met het Rotterdams college ook doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Dat doet onderzoek naar aanleiding van de aangifte door de oppositiepartijen. De uitkomst daarvan zal Hofstra respecteren, zegt hij.