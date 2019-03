Zeeuwse John supertrots op zijn Feyenoordmuseum

Het Zeeuwse plaatjes Clinge is waarschijnlijk niet de eerste plek waar je aan denkt als je een Feyenoordmuseum wil bezoeken. Toch kan het, dankzij Feyenoord-fan John Schoonerwoerd. "Feyenoord is mijn grote liefde. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed."

Het museum is te vinden op terrein van Tragel, een instelling voor mensen met een beperking. John woont hier sinds drie jaar en heeft in die tijd zijn museum vormgegeven.

Zijn liefde voor Feyenoord is logisch: John woonde hiervoor in Rotterdam en is van jongs af aan al fan van de club. Hij kan zich nog goed herinneren dat hij met z'n vader voor het eerst naar de Coolsingel ging. "Feyenoord had de Europacup 1 gewonnen door te winnen van Celtic. Ik weet nog dat ik bij m'n vader op z'n schouders zat en Willem van Hanegem zag, mijn grote idool. Sindsdien is Feyenoord mijn grote liefde. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed."

Kaartjes, sjaals en voetballen

In eerste instantie had hij wat spullen uitgestald in zijn kamer, maar het overgrote deel zat in dozen opgeslagen. Tragel heeft daarom een ruimte beschikbaar gesteld, waar John zijn collectie kon uitstallen. "Ik vind het heerlijk om tussen al m'n spulletjes te zitten. Dan kijk ik een beetje om me heen, luister muziek of lees een boek over Feyenoord."

Vooral de collectie toegangskaartjes is imposant. "Ik heb 37 jaar lang al m'n kaartjes bewaard. Niet alleen van Feyenoord, maar ook van het Nederlands Elftal en Excelsior. De meeste zitten in mappen, maar ik heb er ook een aantal in een lijst gedaan. Dan lijkt het op een echt schilderij." Naast de kaartjes zijn er ook mokken, vaantjes, sjaals, vlaggen, boeken, voetballen en shirts in de collectie opgenomen.

Bezoekje brengen

Het Feyenoordmuseum van John is toegankelijk voor publiek. "Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar m'n verzameling. Ze moeten wel even bellen of een mailtje sturen naar Tragel, want dan weten ze hier dat er iemand komt en kunnen ze daar rekening mee houden."