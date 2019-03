Succesvolle crowdfunding voor Rotterdamse schuldenaar

Een crowdfundactie voor een Rotterdamse schuldenaar is succesvol. Binnen een week is 18.000 euro ingezameld.

Jeansen 'Demo' Djaoen is een voormalig bendelid die het rechte pad koos. Hij werkt als verslaggever en eindredacteur bij het radiostation FunX en begeleidt artiesten in de hip hop-scene. De Rotterdammer kampt alleen met oude schulden, die niet afbetaald raken omdat er steeds even grote boetes bijkomen.

In het programma Rijnmond Staat Stil vertelde hij maandelijks duizend euro af te lossen. Niet genoeg, doordat hij in een labyrint van regels en boetes is beland. Hij wist wel een manier om het op te lossen: terug de criminaliteit in.

Rolmodel

"Maar dat wil ik niet. Ik heb de criminaliteit bewust achter mij gelaten. Ik ben ook een rolmodel voor anderen, die mij bijna dagelijks vertellen dat ik een voorbeeld voor hen ben, dat het ook anders kan."

Maandag zond de NPO de documentaire Lost Boys, 5 jaar later uit. Een vervolg op de eerdere film over de Rotterdamse jeugdbende The Bloods. Direct daarna startte de crowdfunding . In vier dagen tijd stroomde al 18.000 euro binnen. In totaal heeft Demo een schuld van 60.000 euro.

Uit de reacties bij de donaties blijkt dat velen zich in Demo herkennen. "Dit is zo absurd en onmenselijk, dat kan ik niet zomaar laten gebeuren. Jammer is wel dat er nog duizenden soortgelijke gevallen zijn waarover geen documentaire is gemaakt... maar beter één te helpen dan geen." En: "Deze positivo verdient steun. Oproep aan onze Politici: stop de handel in schulden en het verhogen van boetes!"