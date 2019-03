Ouddorpse hulp bij dodelijk strandongeluk Renesse

Het was een heftige donderdagmiddag en -avond voor de vrijwilligers van de Ouddorpse KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Ze werden opgeroepen om vier wandelaars op het strand van Renesse te helpen die in de problemen waren geraakt. Een 45-jarige vrouw uit België verdronk door het opkomende water.

“De omstandigheden waren erg lastig”, vertelt John Brökling namens zijn collega’s. “Stormachtig weer, veel wind en slecht zicht door het opwaaiende zand.”

De KNRM kreeg iets na 13:30 uur de melding binnen. Aangekomen bij de Verklikkerplaat bij Renesse waren drie wandelaars snel uit het water geholpen. De Belgische vrouw werd als laatste gevonden. Zij en één van haar kinderen moesten door de vrijwilligers in de boot al gereanimeerd worden.

'Alles aan gedaan'

“We hebben keihard gewerkt en er echt alles aan gedaan om iedereen te redden. Dan kun je daar wel een soort berusting uit halen. Maar de impact van deze gebeurtenis op onze jongens blijft natuurlijk groot, ondanks dat we hiervoor opgeleid zijn”, aldus Brökling.

Onder de wandelaars was ook een 23-jarige jarige vrouw uit Duitsland met haar drie honden. Eén van haar honden overleefde het niet.

Locatie berucht

De locatie is bij de Ouddorpers berucht. Ze worden regelmatig opgeroepen om hier een redding te verrichten. “Het gaat om een soort landtong, die bij vloed in een minuut of 15 onder water komt te staan. Mensen lopen erop met het idee dat ze nog op het strand lopen en als ze omkeren zijn ze omgeven door het water.”

Er staan waarschuwingsborden op het strand in verschillende talen, maar mensen zien volgens Brökling toch vaak het gevaar niet. “Het is echt een gevaarlijke plek. En meestal gaat het goed. Gisteren helaas niet.”