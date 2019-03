Deel dit artikel:













Avsaroglu in FC Rijnmond: 'Seizoen uitvoetballen voor Feyenoord' Arman Avsaroglu

"Het is gewoon uitvoetballen, zo simpel is het. Het is misschien een harde conclusie", zegt Arman Avsaroglu, voetbalcommentator van de NOS over het restant van dit seizoen van Feyenoord in FC Rijnmond. "Er staat niet veel op het spel. Dat is heel pijnlijk."

Naast Avsaroglu schoven ook chef sport Ruud van Os en analist Geert den Ouden aan bij presentator Bart Nolles. In FC Rijnmond bespraken de mannen uitgebreid de aanstelling van Jaap Stam als de nieuwe trainer van Feyenoord voor het komende seizoen. De meningen in deze regionale voetbaltalkshow zijn namelijk verdeeld. Verder ging het in FC Rijnmond over de contractverlenging van Luigi Bruins bij Excelsior en de komende speelronde in de eerste divisie, waar Sparta en FC Dordrecht vrijdagavond in actie komen. Kijk hierboven de volledige aflevering van FC Rijnmond terug.