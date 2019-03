The Amazing Stroopwafels terug naar plek van allereerste optreden

Het allereerste optreden van de Rotterdamse band The Amazing Stroopwafels was op 21 maart 1979 bij het afdakje van het Rotterdamse warenhuis Ter Meulen, aan het begin van de Lijnbaan bij het Binnenwegplein. Zaterdag staan ze daar, bijna veertig jaar later, weer.

The Amazing Stroopwafels was in 1979 nog een naamloos duo, Wim Kerkhof en Fred Piek. In de loop der jaren kreeg de groep verschillende samenstellingen en werd wereldberoemd in Rotterdam en omstreken. De Stroopwafels scoorden landelijk twee grote hits: Oude Maasweg en Ik ga naar Frankrijk, veel gedraaid tijdens de Our de France-uitzendingen.

Wim Kerkhof was in al die veertig jaar zanger, toetsenist, contrabassist, liedschrijver, producer en zakelijk leider van The Amazing Stroopwafels. Merlijn Kerkhof, de zoon van Wim, heeft nu een boek geschreven over de Stroopwafels, boordevol anekdotes en achtergronden. Het is een monument voor zijn vader, maar hij spaart zijn vader niet.

Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek heeft RTV Rijnmond de heren gevraagd nog één keer op te treden op de plek waar het allemaal begon. En daar kun je bij zijn, zaterdag tussen 11:00 en 12:30 uur.