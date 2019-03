Video: gewonde bever op de vlucht voor redders

De dierenambulance reed vrijdagmiddag naar de Albrandswaardse dijk in Rhoon om een gewonde bever te redden. Bij aankomst vluchtte de bever weg de grienden in.

"De bever heeft bij het zien van de hulptroepen zijn zwemvliezen gebruikt en is de grienden ingezwommen", vertelt het dierenambulancepersoneel. "Hij kan in ieder geval zwemmen, dat is een fijn idee." Als hij z'n burcht in kan komen, een paar dagen rust en zelf aan eten kan komen, is hulp misschien niet meer nodig. "Maar hij is sowieso gewond."

De boswachter is op de hoogte en houdt een oogje in het zeil. Waarschijnlijk is de bever in een val voor muskusratten terechtgekomen en zo gewond geraakt.