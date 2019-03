Deel dit artikel:













Hartgrondig vloekende Lau van Tiny & Lau uit Overschie overleden Foto: Facebook van Raymon Fluijt Foto: Debbie Kleijn

Lau Schroeter, de Rotterdammer die met zijn gescheld en gevloek een internetsensatie werd, is afgelopen maandag overleden. Dat heeft een vriend van de familie bekendgemaakt en bevestigt zijn zoon vrijdagavond. Lau is 79 jaar geworden en werd vrijdagochtend in besloten kring gecremeerd.

Het echtpaar Lau en Tiny Schroeter kreeg landelijk bekendheid dankzij een vierdelige documentaire van Roy Dames uit 2007. In een scène van de docu Nooddorp/Indianendorp, uitgezonden bij SBS6, tuigen Tiny en Lau een kerstboom op, vlak voor 'kerssemus'. Dat gaat gepaard met hartgrondig gevloek en gescheld in een zwaar Rotterdams accent, met name in de richting van zijn vrouw Tiny. Het fragment werd een internethit en is al zes miljoen keer bekeken op Youtube. De zoon van Tiny en Lau, die ook Lau heet, vertelt aan RTV Rijnmond dat Lau al ongeveer vier jaar in een verzorgingstehuis zat en begin 2018 naar gesloten afdeling is gegaan. Tiny woonde daar niet, maar ging nog wekelijks op bezoek. Lau is maandag overleden. Vorige week vrijdag werden Tiny en Lau junior bij het bed geroepen omdat het erg snel achteruit ging met Lau. Daar zijn ze een poosje gebleven. Het bericht van het overlijden werd op Facebook gezet door Raymon Fluijt, een zanger en vriend van de familie Schroeter. "Je was een harde man en zeker met je mondje maar je had een hartje van goud", schrijft hij.

De maker van de documentaire, Roy Dames, zorgde ook voor een andere grote internethit: de Rotterdamse 'cowboy' Jos en huisbaas Bob uit de RTV Rijnmond documentaireserie Willems Kantine.