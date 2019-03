Zwarte neushoorn Wanda uit Blijdorp gaat emigreren

Een van de zwarte neushoorns in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp gaat weg. Het oudere vrouwtje Wanda verhuist in april naar Hongarije.

Wanda krijgt een plek in Gyor Zoo in Györ, een plaats in het noord-westen van Hongarije. Volgens Blijdorp krijgt ze daar "een mooi en ruim verblijf".

Om de neushoorn te laten wennen aan de verhuizing, hebben haar verzorgers een verhuisdoos in haar verblijf gezet. Zo kan Wanda alvast oefenen met in en uit lopen.

De eerste zwarte neushoorn in Diergaarde Blijdorp was Kali, die in 1931 naar Rotterdam kwam. De zwarte neushoorns die er toen waren, verhuisden later naar andere dierentuinen in Europa. Sinds 2013 zijn de zwarte neushoorns weer terug in Diergaarde Blijdorp: stier Vungu en koeien Naima en Wanda. Naima kreeg in december 2017 een dochter.



Neushoorns in het wild worden met uitsterven bedreigd. Stropers slachten de dieren massaal af voor hun hoorns.