Sparta speelt doelpuntloos gelijk tegen FC Eindhoven

Sparta heeft vrijdagavond met 0-0 gelijkgespeeld tegen FC Eindhoven. Op bezoek in Brabant speelden de Spartanen geen goede wedstrijd. Roy Kortsmit viel in de tweede helft tot overmaat van ramp ook uit. Hij botste tegen de paal en moest vervangen worden door Tim Coremans.

De ploeg van Henk Fraser had aan het begin van de wedstrijd wel een aantal goede kansen. Mohamed Rayhi kon in de vijfde minuut schieten, maar zag Ruud Swinkels in de weg liggen. De rebound die daarop volgde werd ingeschoten door Abdou Harroui. Maar zijn bal werd van de lijn gehaald.

Ook Fankaty Dabo kreeg een goede mogelijkheid. Hij zette zelf de aanval op, gaf de bal op Halil Dervisoglu en schoot vervolgens zelf naast het doel van FC Eindhoven.

Abdou Harroui was betrokken bij de volgende kans voor Sparta. Mohamed Rayhi gaf de bal op hem voor, maar de middenvelder kopte niet raak.

Kortsmit botst tegen paal

In de tweede helft sloeg het noodlot toe voor Roy Kortsmit. Bij een vrije trap van FC Eindhoven botste hij tegen de paal en bleef hij liggen. Hij moest daardoor in de 64e minuut het veld verlaten; Tim Coremans verving hem.

Via de ingevallen Royston Drenthe, Deroy Duarte en Mohamed Rayhi kreeg Sparta nog drie schotkansen. Maar die gingen er allemaal niet in.

Doelman Tim Coremans bewees zijn ploeg nog wel een goede dienst; hij kon voorkomen dat een van richting veranderd schot in het doel vloog.

Sparta zakt

Door het gelijkspel tegen FC Eindhoven zakt Sparta van de tweede naar de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Go Ahead Eagles is de nieuwe nummer twee.