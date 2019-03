Deel dit artikel:













Man verwondt twee anderen met mes bij ruzie in Rotterdam-Centrum Foto: MediaTV

Bij een ruzie in de Hartmansstraat in het centrum van Rotterdam zijn vrijdagavond twee mannen gewond geraakt. Een derde man trok rond 21:15 uur een mes en verwondde daarmee de andere twee. De dader is gevlucht.

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn volgens de politie niet ernstig verwond. Waarom de drie ruzie kregen op het kruispunt van de Hartmansstraat en de Witte de Withstraat is nog onduidelijk, de politie doet onderzoek naar de aanleiding.