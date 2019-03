Henk Fraser over Eindhoven-Sparta: 'Super geïrriteerd'

Sparta speelde vrijdagavond met 0-0 gelijk bij FC Eindhoven. De ploeg van Henk Fraser speelde geen goede wedstrijd en had het, zoals vaker in uitwedstrijden, erg lastig. Trainer Henk Fraser was na afloop dan ook not amused.

"Ik ben super geïrriteerd. Als je kijkt naar het spel is de uitslag ook nog terecht", zegt Fraser tegenover RTV Rijnmond.

In de beginfase leek een goed resultaat nog mogelijk. "Je kan praten over slordig of ongelukkig, maar het was gewoon niet goed genoeg. Dan komt er wat twijfel in de ploeg. Ik heb ook gezegd: het is nergens voor nodig. Het is erger als je helemaal niks creëert.

In de tweede helft hebben we vervolgens nog minder gecreëerd, dus kan je praten over een heel matige wedstrijd van ons."

