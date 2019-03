Deel dit artikel:

























Turkse superster komt naar Rotterdam Linet is voor het eerst hier te gast.

De Turkse superster Linet zingt deze zondagavond in concertgebouw De Doelen. Het is voor het eerst dat Linet hier te gast is.

Het optreden van Linet vindt plaats in het kader van Medfest, een rondreizend muziekfestival dat dit weekend Rotterdam aan doet. "Met haar krachtige, zuivere en veelzijdige stem is de Turkse superster Linet de hoofd-act van het nieuwe festival MEDfest, dat de culturen rondom de Middellandse Zee viert", meldt de organisatie. "Multicultureler kan het bijna niet: als kind van een Turkse moeder en een Israëlische vader groeide Linet op in Israël, waar zij Turkse liedjes zong op het podium naast haar moeder Leyla Özgecan." Linet Menaşi werd geboren in 1975. Wil jij weten wat je moet doen dit weekend? Kijk dan naar To Do. Elke woensdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond. Het programma is ook terug te vinden via Rijnmond.nl en in de gratis app van Rijnmond.