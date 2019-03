Deel dit artikel:













Auto uitgebrand in Pernis Foto: MediaTV

In Rotterdam-Pernis is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uitgebrand. De wagen stond geparkeerd op een parkeerplaats van een garagebedrijf aan de Van Zyll De Jongstraat.

Het vuur ontstond rond 01.15 uur. Toen de brandweer arriveerde stond de wagen al in lichterlaaie. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.