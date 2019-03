Tientallen tatoeëerders uit vijftien landen naar Rotterdam

Pakweg honderdtwintig vooraanstaande tatoeëerders uit vijftien landen komen naar Rotterdam. Ze gaan aan het werk op de negende Rotterdam Tattoo Convention, die zaterdag en zondag plaatsvindt in de Rotterdamse Maassilo.

Bezoekers kunnen hun kunsten bewonderen maar ook zelf tattoos laten zetten. Wie daar van houdt kan zijn lol op: de organisatie belooft honderd kramen vol artiesten die in allerlei stijlen werken.

"Traditional, Realism, Script, Black and Gray, New School and Old School", laat de organisatie weten.

De beurs begint zaterdag om twaalf uur en zondag om elf uur. Op zaterdag gaat de beurs door tot negen uur 's avonds, op zondag tot acht uur 's avonds.