Denk stuurt Rotterdammers naar Groningen en Drenthe om zetels te winnen

Je moet niet vreemd opkijken als je op de Grote Markt loopt in Groningen en je komt plots wat Rotterdammers tegen, die namens politieke partij Denk campagne voeren voor die partij. En dat niet alleen, ze staan ook voor die partij op de kieslijst in Groningen. En in Drenthe is dat niet anders. Maar mag dat wel? Ja, zegt het Dagblad van het Noorden.

In Drenthe is partijsecretaris Keziban Ince de lijsttrekker namens Denk. Zij woont in Rotterdam. Ook de nummer twee van de lijst, Gladys Albitrouw, is Rotterdamse. In Groningen staat de Rotterdamse Esat Yayhali op de tweede plek.

Volgens het regiokrant is Denk niet in strijd met de regels. "Mits zulke kandidaten een 'verklaring van voorgenomen vestiging' in Groningen of Drenthe afgeven." Als ze ook gekozen worden moeten ze bewijzen dat ze ook echt verhuisd zijn, om als Statenlid te worden geïnstalleerd.

De Provinciale Staten kiezen na de verkiezingen van 20 maart de leden van de senaat.