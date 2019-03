Deel dit artikel:













Rotterdamse zangeres bereidt Amerikaanse tour voor met show in eigen stad Neda Boin

De Rotterdamse zangeres Neda Boin, wiens album The Light Has Come uitgeroepen is tot beste Rotterdamse album van het jaar, gaat op tournee in Amerika. Maar voor het zover is bereidt ze die concertreeks in de Verenigde Staten voor met een show in poppodium en theater Islemunda in Rotterdam-Zuid.

Zaterdagavond treedt ze daar op met band. Het concert is gratis te bezoeken. Boin vertrekt twee weken na deze gratis show naar New York. Daar treedt ze onder meer op in een theater in de Bronx. Later dit voorjaar treedt ze weer in Amerika op, dan in Boston. Boin staat bekend om haar spirituele insteek. Ze geeft bovendien les aan gevangenen. Ook in Amerika deed ze dat. Daar gaf ze workshops aan gedetineerden in beroemde detentiecentra als St. Quentin. Daar nam ook Johnny Cash een album op.