Rotterdamse stemapp ook in andere steden in gebruik Bord verkiezingen Provinciale Staten 2015 - foto: Herman Vriend

Na Rotterdam gaan nu ook de gemeentes Den Haag, Zoetermeer, Utrecht en Groningen een speciale stembureau-app gebruiken. Met de applicatie is 'live' te volgen hoe groot bijvoorbeeld de opkomst is per stembureau.

Rotterdam begon in 2012 als eerste met de stembureau-app. Met de app gaat ook het controleren van de geldigheid van stempassen veel sneller. Aan het eind van de verkiezingsdag is een sneltelling via de app mogelijk, zodat gemeenten eerder met opkomstcijfers kunnen komen. De Kiesraad noemt de app 'een manier om het stem- en telproces verder te professionaliseren'.