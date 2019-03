Deel dit artikel:













Reddingsmaatschappij Dordrecht rukt voor de duizendste keer uit Foto: KNRM, Post Dordtse Kil/Rijksstraatweg

Medewerkers van de KNRM-post in Dordrecht zijn vanmorgen uitgevaren voor een jacht dat in de buurt van Drimmelen was vastgelopen. Het bleek de duizendste uitruk te zijn van de reddingspost aan de Rijksstraatweg.

"We hadden al een tijd geleden min of meer gevierd dat we ongeveer duizend keer in actie waren gekomen, maar wanneer nu precies de duizendste was, dat wisten we toen nog niet", legt Hans Vrieling van de KNRM-post uit. "Dat bleek nu het geval te zijn." De KNRM-post aan de Rijksstraatweg, niet ver van de Moerdijkbrug, werd in 2009 geopend. In januari bracht burgemeester Kolff van Dordrecht al een bezoek aan de reddingspost. Toen kregen zeven vrijwilligers een koninklijke onderscheiding voor tien jaar trouwe inzet. Kolff is ook voorzitter van de Dordtse KNRM.

De opvarende van het schip in nood is, met schip, naar een veilige haven gebracht.