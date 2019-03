Politiek010: Polarisatie Rotterdamse raad bereikt nieuw dieptepunt

Met een ontspoorde commissievergadering op woensdagavond en een aangifte van de voltallige oppositie tegen oud-wethouder Visser op donderdag bereikte de polarisatie in de gemeenteraad van Rotterdam deze week een nieuw dieptepunt.

Het vertrouwen tussen oppositie en coalitie lijkt na de affaire rond het lekken van een presentatie door oud-wethouder Visser helemaal verdwenen. Toen uit het onderzoek, dat het college naar het lek instelde, bleek dat het stuk niet geheim of vertrouwelijk was noemde de oppositie het 'een flutonderzoek' en een 'WC-eendonderzoek'.

En toen een dag eerder de coalitie geen meerderheid had bij een stemming, omdat PvdA-raadslid Tak later aanwezig was, eiste Tak een herstemming. Dit bleek niet mogelijk binnen de regels van de gemeenteraad. En ook toen was het ongenoegen groot.

Klimaatakkoord

Die stemming ging over het behandelen van het Rotterdams Klimaatakkoord dat wethouder Bonte wil sluiten. Een gevoelig onderwerp voor met name oppositiepartij Leefbaar Rotterdam. Volgens raadslid Simons van die partij was dit een koekje van eigen deeg. "Ze zijn gewend om bijna elke stemming met één stem verschil te winnen", zegt hij op de partijwebsite, verwijzend naar de meerderheid van één zetel die de coalitie in de gemeenteraad heeft.

"Als dan één keer de stemmen staken staan ze als kleine kinderen meteen te stampvoeten omdat ze hun zin niet krijgen. En geldende regels? Ach, die lappen ze gewoon aan hun laars als ze even niet uitkomen”, vervolgt Simons.

En daar zit precies de pijn. De oppositie voelt zich miskent en ziet zijn plannen in de gemeenteraad steeds met één zetel wordt weggestemd.

Opvallend is dat de verhoudingen achter de schermen prima zijn, maar vooral in het politieke spel voor de bühne gunnen oppositie en coalitie elkaar geen millimeter. En daarmee lijkt de Rotterdamse politiek opnieuw vooral met zichzelf en de eigen profileringsdrang bezig, dan met het maken van goede beslissingen voor de stad.

De vraag is nu hoe de politiek uit deze impasse komt en hoe de verhoudingen weer verbeteren. Misschien is een heidag, zoals de gemeenteraad kort na de verkiezingen had op het eiland Tiengemeten geen slecht idee.

Windturbine

Verder in Politiek010 deze week een reportage over een windturbine op het dak van een mbo-school in Rotterdam-Alexander. Daarmee kan energie worden opgewekt voor veertien etages van een flat.