Uitverkoop failliet Intertoys: druk, maar geen stormloop

Intertoys in winkelcentrum De Schoof in Hendrik-Ido Ambacht. Foto: Jordy Nijenhuis

Meerdere vestigingen van Intertoys, die later dit jaar dichtgaan, zijn zaterdag begonnen met een uitverkoop. Het is druk, merken verslaggevers, maar sprake van een stormloop is het niet.

Vrijdag werd duidelijk dat er 91 winkels dichtgaan. Daarvan zitten er acht in de regio.



De speelgoedwinkel aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid is een van de winkels die later dit jaar de deuren sluit. Op de ruiten staan teksten als 'Wij gaan sluiten' en 'Nu of nooit'. Aan de Groene Hilledijk zijn de prijzen tien procent lager dan normaal.

Zo druk als direct na het faillissement was het duidelijk niet. Toen waren de rijen veel langer, omdat de cadeaukaarten hun waarde gingen verliezen.



'Ik bestel wel online'

Ook in Hendrik-Ido Ambacht is het drukker dan normaal. De wachttijd voor de kassa is zeker een kwartier. Ook de speelgoedwinkel in winkelcentrum De Schoof gaat dicht.

Maar blije klanten, met hun korting, zijn er nauwelijks. "Ik had gehoopt op kortingen van 70 procent", zegt een van hen. "Maar de hoogste korting was maar 30 procent. Daar doe ik het niet voor. Ik bestel wel online."

Het failissement van de speelgoedwinkelketen werd veroorzaakt door toenemende concurrentie van winkels als Aldi en Lidl (die rond de feestdagen ook speelgoed gingen verkopen) en online concurrenten als bol.com.