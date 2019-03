61-jarige inbreker opgepakt in Hardinxveld-Giessendam

In Hardinxveld-Giessendam is vrijdagmiddag een 61-jarige man opgepakt op verdenking van diefstal. De man werd op heterdaad betrapt door de bewoonster.

De vrouw kwam net thuis aan de Parallelweg toen de 61-jarige uit Nieuwegein op de fiets wilde wegrijden vanaf de oprit. De man op de fiets vertelde dat hij verkeerd zat, maar de vrouw vertrouwde het niet en ging te voet achter de man aan. Ook twee mannen in een auto gingen in de achtervolging. Samen hebben ze de man tegengehouden, totdat de politie arriveerde.

Later bleek dat in het huis is ingebroken en de politie 'heeft sterke vermoedens dat de man in het huis is geweest'.

De man uit Nieuwegein wordt ook nog gezocht voor een ander misdrijf. De 61-jarige is in het verleden veel vaker met de politie in aanraking geweest.