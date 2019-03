Acht arrestaties bij verkeerscontrole Spijkenisse

Bij verkeerscontroles op vier verschillende plekken in Spijkenisse zijn vrijdagmiddag acht mensen aangehouden. Het ging onder meer om drie dronken chauffeurs en drie chauffeurs die onder invloed waren van drugs.

Twee anderen bleken nog straffen open te hebben staan en konden ook mee naar het bureau.

In totaal werden 44 bekeuringen uitgedeeld. In tien gevallen bleek er iets mis met de verlichting van hun voertuig, acht keer werd geen gordel gedragen en in vier gevallen bleek een bestuurder geen rijbewijs bij zich te hebben.