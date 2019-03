Man gewond door rondvliegende balk, brandweer heeft het druk met stormschades

Een man is zaterdag gewond geraakt doordat marktkramen omwaaiden door de storm. De man raakte aan zijn hoofd gewond door een rondvliegende balk.

De brandweer krijgt flink wat meldingen van stormschade. In Alblasserdam is de brandweer uitgerukt voor rondvliegende golfplaten, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. In Dordrecht en Oud-Alblas waren er meldingen van omgewaaide bomen en afgebroken takken.

In Barendrecht rukte de brandweer rond 16:15 uur uit omdat delen van een gebouw bij de Pesetastraat los zouden hangen. Ook de Rotterdamse brandweer heeft het druk. Zo waaide het dak van een dakkapel en gingen er bomen om.

Code geel

De KNMI heeft voor zaterdagmiddag code geel afgegeven vanwege de kans op zware windstoten.

Tussen Amsterdam en Rotterdam rijden door de harde wind minder Intercity Directs en na Rotterdam rijden treinen richting Antwerpen een andere route door harde wind op de hogesnelheidslijn. Ook het autoverkeer heeft last. Onder meer op de Moerdijkbrug moet het verkeer langzamer rijden.