200 vrouwen lopen mee met SlutWalk Rotterdam

Ongeveer 200 vrouwen hebben zaterdag meegelopen bij de SlutWalk, een mars in Rotterdam tegen seksueel geweld, catcalling en victim blaming.

De mars startte zaterdag om 14:00 uur bij het Centraal Station. Een deel van de vrouwen droeg spandoeken en kartonnen borden met protestteksten erop met zich mee. Op de spandoeken stonden teksten als 'Sex work is work', 'Free the Nipple' en 'Free Pussy'.

De vrouwen werden begeleid door verkeersregelaars en handhavers. De stoet trok onder meer over de Westblaak.

Catcalling is het naroepen en nafluiten van vrouwen. 94 procent geeft in een enquête van de gemeente Rotterdam aan dat ze last hebben van intimidatie op straat, zoals sissen, achternalopen en beledigen. Victim blaming is dat de schuld door de dader bij het slachtoffer wordt neergelegd.